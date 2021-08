Qu'est-ce que le référencement local ? Le référencement (SEO) local consiste à optimiser votre site Web pour une zone locale spécifique. Si vous avez une entreprise locale, comme un magasin, un restaurant ou une agence, vous souhaitez que vos pages Web soient classées pour certaines requêtes de recherche effectuées par un public local. L'optimisation du site Web de votre entreprise locale consiste à faire en sorte que les gens puissent vous trouver en ligne et hors ligne. Même aujourd'hui, alors que vous ne recevez peut-être pas de visiteurs dans votre bâtiment, vous ciblez toujours un public qui se trouve dans la même zone géographique que vous. Vous avez donc intérêt à optimiser votre présence en ligne pour cette zone. Vous pouvez le faire en partie sur votre propre site Web, mais vous pouvez faire beaucoup plus ! Comment fonctionne le référencement local ? Si vous optimisez les recherches locales, vous vous efforcez de faire savoir à Google, par toutes sortes de signaux, que votre entreprise est située dans une certaine région et qu'elle souhaite être trouvée par les clients de cette région. La règle de base aujourd'hui est qu'il est de loin plus facile d'optimiser si vous avez une adresse correcte dans une région/ville. Cela vous permet de créer des pages de renvoi locales et d'aider les gens à trouver votre magasin grâce à un localisateur de magasin sur votre site Web. L'un des éléments les plus importants de votre site Web est le bon balisage LocalBusiness Schema qui vous aidera à indiquer clairement à Google que vous avez une entreprise locale et quelle(s) zone(s) vous desservez. Cela peut sembler assez technique, mais heureusement, Gomazio peut s'en charger entièrement. Vous n'aurez qu'à ajouter quelques détails pour votre entreprise, et notre logiciel le produira dans le balisage Schema approprié. Outre l'optimisation technique de votre site Web pour les recherches locales, écrire spécifiquement pour un public local sur votre site Web est également une excellente idée. Mais le classement pour les recherches locales ne se limite pas à l'optimisation de votre site Web. L'une des premières choses à faire est de créer et d'ajouter tous les détails pertinents à votre compte Google My Business. En outre, vous pouvez vous efforcer d'obtenir des liens locaux pertinents pour votre secteur d'activité. Tout comme une stratégie de médias sociaux locaux, les citations et même le bouche-à-oreille et les brochures imprimées contribuent au référencement local. Quelle est la différence avec le référencement en général ? On pourrait considérer le référencement local comme une sous-discipline du référencement. Alors que le SEO se concentre sur l'obtention d'un meilleur classement des pages de votre site Web pour les recherches sans composante locale, le SEO local vise à obtenir un meilleur classement dans des zones spécifiques, telles que des villes ou des régions. Ces recherches sont souvent effectuées par un public local. En se basant sur la requête, Google peut comprendre dans une certaine mesure si l'internaute recherche une "solution" locale à son problème. Ces requêtes de recherche sont particulièrement intéressantes pour les petites entreprises, car elles fournissent principalement des services ou des produits à un public local. Si vous souhaitez être classé pour ces recherches locales, une stratégie de référencement local, davantage axée sur les facteurs de classement locaux, vaut la peine d'être investie. Comment puis-je apprendre le référencement local ? Comment apprendre le référencement local ? Bien sûr, vous pouvez trouver de nombreuses informations en ligne, par exemple sur notre page de tags sur le référencement local. Vous y trouverez de nombreux sujets à lire : Google My Business, Schema, les médias sociaux, les avis, les citations, et ainsi de suite. Toutefois, si vous recherchez des instructions plus complètes, des vidéos, des lectures et des quiz pour tester vos connaissances, Gomazio pourrait vous convenir parfaitement. Notre approche du référencement est exhaustive, nous proposons du SEO 360°, mais en même temps, elle est pratique et facile à comprendre, même si votre site Web n'est pas votre activité principale, comme c'est le cas pour la plupart des propriétaires de petites entreprises.